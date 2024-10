Siamo in balia di sbandati serve un presidio

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Via Pistoiese zona di scorribande notturne per, senzatetto e piccoli spacciatori. La denuncia arriva da residenti e negozianti di un quartiere dove ancora chi resiste, riesce a lavorare ed è forse per questo che stuzzica l’interesse di quelle persone che hanno trovato riparo in alcuni luoghi vicini. La denuncia arriva da Enrico Fogacci (foto), dello storico panificio di via Pistoiese, che lunedì ha vissuto una notte ’pulp’. "Alle 2.30 abbiamo sorpreso dei minorenni a scassinare il nostro furgone davanti al forno. Due giovani sono riusciti a fuggire mentre una ragazza di 16 anni è rimasta all’interno. Abbiamo chiamato le forze dell’ordine: sono arrivati i militari dell’Esercito e i carabinieri che li hanno identificati". Ma non è finita qui: di dopo poco è andato in scena un tentativo di scippo da parte di un ragazzo di colore ai danni di una cinese. (Lanazione.it)