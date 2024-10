She-Ra | la serie live-action di Prime Video va avanti con una nuova sceneggiatrice

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) She-Ra: ladivacon unaAbbiamo sentito per la prima volta che unadi She-Ra era in fase di sviluppo pressonel 2021 e, sebbene da allora non ci siano stati praticamente aggiornamenti, sembra che il progetto stia finalmente iniziando a prendere forma. Secondo Variety, Heidi Schreck è salita a bordo del progetto comee produttrice esecutiva. Anche Robin Sweet sarà produttrice esecutiva, insieme a DreamWorks Animation. Schreck ha già lavorato in titoli come Billions e Nurse Jackie presso Showtime, così come Dispatches from Elsewhere presso AMC e laAmazon I Love Dick. È probabilmente più nota per aver scritto e interpretato l’opera teatrale acclamata dalla critica, What the Constitution Means to Me. Nicole Kassell dirigerà e produrrà esecutivamente l’episodio pilota.