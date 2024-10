Sette anni di carcere in Russia per un 72enne americano: "È un mercenario, combatte per l'Ucraina" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un tribunale russo ha condannato un cittadino americano di 72 anni, Stephen James Hubbard, a 6 anni e 10 mesi di carcere con l'accusa di aver partecipato al conflitto in corso come mercenario assoldato dall'esercito ucraino. Secondo l'accusa il 72enne, originario del Michigan, sarebbe stato Europa.today.it - Sette anni di carcere in Russia per un 72enne americano: "È un mercenario, combatte per l'Ucraina" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un tribunale russo ha condannato un cittadinodi 72, Stephen James Hubbard, a 6e 10 mesi dicon l'accusa di aver partecipato al conflitto in corso comeassoldato dall'esercito ucraino. Secondo l'accusa il, originario del Michigan, sarebbe stato

Scacco matto allo spaccio sui lepini - condanne per 20 anni di carcere - Pesanti condanne per le quattro persone residenti tra Cori e Cisterna arrestate dai carabinieri a gennaio scorso per un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti a Cori. Tutti e quattro, assistiti dagli avvocati Sandro Marcheselli, Ernesto Renzi e Lara Vastarella, hanno scelto di essere... (Latinatoday.it)

Il complice non gli paga l’avvocato - detenuto del clan si lamenta : “Gli faccio fare 20 anni di carcere” - In una telefonata intercettata un affiliato al clan De Martino chiede al figlio di portare la "imbasciata" al gruppo criminale: nessuno sta sostenendo le sue spese legali.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Reati contro il patrimonio - dopo 9 anni finisce in carcere - . Dopo oltre nove anni dai primi reati contro il patrimonio commessi nel sud Italia nelle ore scorse è finito in carcere. . La scorsa notte, infatti, a Roccasecca nel sud della provincia di Frosinone, i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di detenzione in carcere, ... (Frosinonetoday.it)