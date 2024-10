Serie C: poker Avellino a Crotone, Ternana fermata dal Campobasso (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si chiude l’ottava giornata della stagione 2024/2025 di Serie C RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Nel Girone C disastro del Crotone che prende quattro gol dall’Avellino in casa. Primo tempo a ritmi bassi allo Scida, ma Sounas porta avanti gli irpini al sesto di recupero. La partita finisce lì con i calabresi che escono mentalmente dal match prendendo tre gol nella ripresa per lo 0-4 finale. Sounas (50?), Patierno (59?) e Russo (91?) regalano la seconda vittoria consecutiva a mister Biancolino e permettono all’Avellino di salire a quota 10 punti e di staccare proprio il Crotone, fermo a 7. Quinta sconfitta in otto giornate per i rossoblù. Nel Girone B la Ternana di Ignazio Abate non va oltre lo 0-0 contro un ottimo Campobasso. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si chiude l’ottava giornata della stagione 2024/2025 diC RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Nel Girone C disastro delche prende quattro gol dall’in casa. Primo tempo a ritmi bassi allo Scida, ma Sounas porta avanti gli irpini al sesto di recupero. La partita finisce lì con i calabresi che escono mentalmente dal match prendendo tre gol nella ripresa per lo 0-4 finale. Sounas (50?), Patierno (59?) e Russo (91?) regalano la seconda vittoria consecutiva a mister Biancolino e permettono all’di salire a quota 10 punti e di staccare proprio il, fermo a 7. Quinta sconfitta in otto giornate per i rossoblù. Nel Girone B ladi Ignazio Abate non va oltre lo 0-0 contro un ottimo

