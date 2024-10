Serie A, è tutto aperto ed equilibrato: l’Inter insegue il Napoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) l’Inter insegue il Napoli, a ruota anche Juventus e Lazio. Più defilati Milan e Atalanta. Ma la Serie A resta apertissima. CLASSIFICA – Nonostante qualche punti buttati qui e lì, la Serie A 2024/2025 è partita con il massimo equilibrio. Dopo sette partita dal via, l’Inter si ritrova a inseguire a due punti dal Napoli che ha chiuso le prime battute di campionato al primo posto e si gode la vetta in solitaria alla seconda pausa per le Nazionali. l’Inter ha chiuso questo primo mese e mezzo con 14 punti, frutti di quattro vittorie due pareggi e una sconfitta nel derby contro il Milan. Con l’arrivo di Antonio Conte al Napoli, gli azzurri hanno ripreso il ritmo di due anni fa quando alla guida del Napoli c’era Luciano Spalletti. Stesso discorso anche per Milan e Juventus che nelle ultime uscite hanno perso e pareggiato. Inter-news.it - Serie A, è tutto aperto ed equilibrato: l’Inter insegue il Napoli Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)il, a ruota anche Juventus e Lazio. Più defilati Milan e Atalanta. Ma laA resta apertissima. CLASSIFICA – Nonostante qualche punti buttati qui e lì, laA 2024/2025 è partita con il massimo equilibrio. Dopo sette partita dal via,si ritrova a inseguire a due punti dalche ha chiuso le prime battute di campionato al primo posto e si gode la vetta in solitaria alla seconda pausa per le Nazionali.ha chiuso questo primo mese e mezzo con 14 punti, frutti di quattro vittorie due pareggi e una sconfitta nel derby contro il Milan. Con l’arrivo di Antonio Conte al, gli azzurri hanno ripreso il ritmo di due anni fa quando alla guida delc’era Luciano Spalletti. Stesso discorso anche per Milan e Juventus che nelle ultime uscite hanno perso e pareggiato.

