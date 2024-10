Thesocialpost.it - Sembrano merendine, ma dentro c’è un panetto di hashish: “sorpresa” sconvolgente

(Di lunedì 7 ottobre 2024) A Civitavecchia, un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di undinascosto all’interno di una confezione che imitava quella di una Kinder Delice al cacao. Durante una normale operazione di controllo volta a prevenire l’uso di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno notato il giovane che, alla loro vista, ha mostrato un atteggiamento sospetto, cercando di cambiare strada. Questo ha spinto i militari a fermarlo per un’ispezione.Leggi anche: “Droga pagata con il POS”: l’incredibile rivoluzione della camorra. 42 arresti Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato una confezione bianca che somigliava a quella delle, ma che conteneva in realtà undi 100 grammi di. Di conseguenza, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato.