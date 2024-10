Razzi Hezbollah su Haifa e Tiberiade (Di lunedì 7 ottobre 2024) 2.30 Sono salite a nove le persone rimaste ferite nella notte in seguito ad un attacco missilistico di Hezbollah contro le città di Haifa e Tiberiade, nel nord di Israele: lo riporta il Jerusalem Post, secondo cui nell'attacco è stato colpito anche un ristorante di Haifa. Otto feriti sono stati ricoverati all'ospedale Rambam Health Care Campus di Haifa, hanno riferito i media israeliani. Tra loro c'é anche un tredicenne che ha riportato ferite lievi. (Di lunedì 7 ottobre 2024) 2.30 Sono salite a nove le persone rimaste ferite nella notte in seguito ad un attacco missilistico dicontro le città di, nel nord di Israele: lo riporta il Jerusalem Post, secondo cui nell'attacco è stato colpito anche un ristorante di. Otto feriti sono stati ricoverati all'ospedale Rambam Health Care Campus di, hanno riferito i media israeliani. Tra loro c'é anche un tredicenne che ha riportato ferite lievi. (Servizitelevideo.rai.it)

Hezbollah: lanciati razzi su Haifa - 55 Almeno 6 persone sono rimaste ferite dopo che Hezbollah ha lanciato una raffica di razzi sulla città di Haifa, nel nord d'Israele,in tarda serata. . 0. Il Rambam Hospital di Haifa ha dichiarato di aver curato sei persone rimaste leggermente ferite nel bombardamento. Il gruppo militante ... (Televideo.rai.it)

Medioriente, sirene ad Haifa: Hezbollah rivendica lancio missili - Non ci sono segnalazioni di feriti. Gli allarmi arrivano poco dopo che una raffica di razzi è stata lanciata su Haifa, e ore dopo che il presunto successore di Hassan Nasrallah come leader di Hezbollah è stato apparentemente preso di mira in un attacco a Beirut. . Le sirene di allarme ... (Liberoquotidiano.it)

Medioriente, sirene ad Haifa: Hezbollah rivendica lancio missili - Il gruppo libanese ha detto di aver colpito Krayot, a nord di Haifa. Non ci sono segnalazioni di feriti. . Hezbollah ha poi rivendicato un attacco contro una postazione israeliana, effettuato intorno alle 7 di questa mattina. Gli allarmi arrivano poco dopo che una raffica di razzi è stata lanciata ... (Lapresse.it)

