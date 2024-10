Oasport.it - Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP? Mai così in alto, ma a Shanghai deve guardarsi dai cechi

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Flaviocontinua la sua crescita inesorabile in una stagione 2024 finora da sogno: il giocatore romano ha sconfitto in rimonta Stan Wawrinka, approdandoai sedicesimi di finale del Masters 1000 die domani sarà di fronte a uno scoglio particolarmente complicato, ossia Novak Djokovic. Un successo che consente all’azzurro di salire ulteriormente nel: in questo momento sarebbe virtualmente al numero 29con 1527 punti e sarebbe la sua miglior classifica di sempre. In caso di ulteriore successo domani contro Novak Djokovic, ecco che ilmigliorerebbe ulteriormente al numero 28, scalzando Jordan Thompson. In questo torneo peròsiguardare alle spalle soprattutto dei due: Jiri Lehecka e Tomas Machac infatti potrebbero minacciarlo dalla 32esima e dalla 33esima posizione.