Piccoli negozi, a Cerveno mamma Elisa Tosi scommette sulla bottega del borgo: “Mi dicono che è una follia” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cerveno (Brescia) – Un sogno che si realizza, forse una follia come le ha detto qualcuno. Di sicuro una speranza per un’intera comunità che, da anni, non ha neanche un negozietto sotto casa dove andare a prendere il pane. A riportare un esercizio di vicinato a Cerveno (Brescia), comune della Val Camonica, dopo anni di assenza, è una giovane donna, Elisa Tosi, 35 anni, mamma da due, che il 12 ottobre aprirà le porte del suo negozio, “La bottega del borgo". Un evento che fa notizia, se consideriamo che Cerveno è tra i comuni lombardi che, nell’elenco dell’osservatorio regionale sul commercio, è annoverato tra quelli con zero negozi di vicinato. (Di lunedì 7 ottobre 2024)(Brescia) – Un sogno che si realizza, forse unacome le ha detto qualcuno. Di sicuro una speranza per un’intera comunità che, da anni, non ha neanche unetto sotto casa dove andare a prendere il pane. A riportare un esercizio di vicinato a(Brescia), comune della Val Camonica, dopo anni di assenza, è una giovane donna,, 35 anni,da due, che il 12 ottobre aprirà le porte del suoo, “Ladel". Un evento che fa notizia, se consideriamo cheè tra i comuni lombardi che, nell’elenco dell’osservatorio regionale sul commercio, è annoverato tra quelli con zerodi vicinato. (Ilgiorno.it)

Ilgiorno.it - Piccoli negozi, a Cerveno mamma Elisa Tosi scommette sulla bottega del borgo: “Mi dicono che è una follia”

Follia a Vigevano, tampona l’auto della ex con i figli piccoli a bordo e tira fuori il coltello: l’agguato - Quello che non aveva affatto previsto è stata però la reazione della donna che non solo non è indietreggiata ma ha ingaggiato con lui una colluttazione nel corso della quale è riuscita anche a sfilargli il coltello: una mossa che le ha consentito di guadagnare attimi preziosi per correre verso la ... (Ilgiorno.it)

piccoli negozi, a Cerveno mamma Elisa Tosi scommette sulla bottega del borgo: “Mi dicono che è una follia” - Il 12 ottobre la festa d’inaugurazione della nuova vetrina. “Qui mancava un alimentari, ho pensato di portare un servizio” ...(ilgiorno.it)

Monica Setta a La Volta Buona: “Una follia d’amore? Sposarmi!”/ “Per come è andata a finire…” - Monica Setta e la sua ‘follia d’amore’, il racconto della conduttrice oggi nel salotto de La Volta Buona di Caterina Balivo: “Mamma era felice, ma…”.(ilsussidiario.net)

Cuore d’oro Johnny Depp: visita a sorpresa i bambini malati in ospedale vestito da Jack Sparrow - Johnny Depp, nei panni di Jack Sparrow di "Pirati dei Caraibi", ha fatto visita ai bambini del reparto di oncologia dell'ospedale di San Sebastian, per la gioia di tutti ...(amica.it)