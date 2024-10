Parte un colpo accidentale dal fucile da caccia in casa: Stefano Brambilla muore a Stradella (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato colpito in pieno dal suo fucile da caccia Stefano Brambilla, pensionato di 64 anni che oggi lunedì 7 ottobre verso le 8.30 è morto nella sua casa di via San Martino a Stradella (Pavia) mente maneggiava il suo calibro 12 regolarmente detenuto. Fanpage.it - Parte un colpo accidentale dal fucile da caccia in casa: Stefano Brambilla muore a Stradella Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato colpito in pieno dal suoda, pensionato di 64 anni che oggi lunedì 7 ottobre verso le 8.30 è morto nella suadi via San Martino a(Pavia) mente maneggiava il suo calibro 12 regolarmente detenuto.

Tragedia a Stradella : colpo accidentale dal fucile da caccia - Stefano Brambilla muore nella sua cantina - E' morto così Stefano Brambilla, 64enne di Stradella, pensionato. Il tragico incidente è successo verso le 8. Nell'abitazione della tragedia sono arrivati anche i carabinieri di Stradella, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto. Esclusa la responsabilità di terze persone, ... (Ilgiorno.it)

Fucile da caccia appeso al muro del salone - denunciato per omessa custodia dell'arma - I Carabinieri della Stazione di Cascia hanno effettuato un vasto controllo nei confronti di possessori di armi e hanno denunciato un uomo, ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione abusiva di munizioni e omessa custodia di armi. I militari hanno eseguito una perquisizione presso... (Perugiatoday.it)

Gatto ucciso con un colpo di fucile vicino a casa a Verolengo - "è stato un cacciatore che lo ha scambiato per una preda" - Un gatto domestico, chiamato Boh, è stato ucciso, probabilmente per sbaglio, da un cacciatore che lo ha scambiato per una preda a Verolengo, nelle vicinanze della sua abitazione. La notizia è stata diffusa oggi, martedì 1 ottobre 2024, dalla Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc). La... (Torinotoday.it)