Omicidio a Pisa, 37enne freddato con un colpo di pistola alla testa davanti al figlio: indagini in corso (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un uomo è stato ucciso a Pisa, nella frazione di Oratoio, intorno alle 21 di domenica 6 ottobre. La vittima si chiama Beni Arshiaj, 37 anni, incensurato e padre di due figli piccoli. Il 37enne sarebbe stato colpito e ucciso davanti a uno di loro nella corte della loro abitazione, con un colpo alla testa. Indaga la polizia. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un uomo è stato ucciso a, nella frazione di Oratoio, intorno alle 21 di domenica 6 ottobre. La vittima si chiama Beni Arshiaj, 37 anni, incensurato e padre di due figli piccoli. Ilsarebbe stato colpito e uccisoa uno di loro nella corte della loro abitazione, con un. Indaga la polizia. (Fanpage.it)

Fanpage.it - Omicidio a Pisa, 37enne freddato con un colpo di pistola alla testa davanti al figlio: indagini in corso

Omicidio a Pisa, 37enne ucciso con un colpo di pistola alla tempia davanti al figlio - . Gli accertamenti sono in corso. Sul posto sono stati trovati cinque bossoli di pistola calibro 22, ma solo un proiettile sarebbe andato a segno, un colpo mortale alla tempia. Non abbiamo fatto la nostra processione stasera, e siamo tornati alle nostre case velocemente, frastornati, stupiti, ... (Tg24.sky.it)

Pisa, 37enne in bici muore dopo essere stato schiacciato da un autobus - L’incidente è avvenuto attorno alle 9 del 19 agosto in via Orsini, a Cucigliana, una frazione di VicoPisano. . L’incidente è avvenuto a VicoPisano, in provincia di Pisa. Il 37enne è poi caduto per l’impatto e finito sotto le ruote del pullman. Una persona in bicicletta è morta dopo essere stata ... (Ilfattoquotidiano.it)