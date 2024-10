Nove persone (fra cui minori) rischiano la vita per il monossido di carbonio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Poteva essere una strage, l'ennesima del 'killer silenzioso'. Per fortuna, l'allarme dato per tempo e l'intervento delle forze di soccorso hanno escluso il peggio.L'episodio si è verificato nella tarda serata di domenica a Valmadrera, in una palazzina di via Rio Torto, dove ben Nove persone Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Poteva essere una strage, l'ennesima del 'killer silenzioso'. Per fortuna, l'allarme dato per tempo e l'intervento delle forze di soccorso hanno escluso il peggio.L'episodio si è verificato nella tarda serata di domenica a Valmadrera, in una palazzina di via Rio Torto, dove ben

Leccotoday.it - Nove persone (fra cui minori) rischiano la vita per il monossido di carbonio

Un incendio scoppiato in ospedale ha ucciso nove persone - Un terribile incendio scoppiato in un ospedale di Taiwan ha ucciso nove persone. La tragedia si è verificata oggi al Antai Tian-sheng Memorial Hospital nella contea di Pingtung, nel sud dell'isola, una zona duramente colpita dal tifone Krathon che ha raggiunto la terraferma con piogge torrenziali. (Leggi la notizia)

Terremoto all’Anas, la Procura di Milano indaga nove persone per presunti appalti pilotati in cambio di mazzette - Sono in corso perquisizioni e acquisizioni di documenti della Guardia di Finanza nelle sedi di Anas di Milano e Roma e di un’altra società di Torino. Stando a quanto trapela, l’ipotesi alla base dell’inchiesta è che alcuni appalti per la realizzazione di strade siano stati pilotati in cambio di ... (Leggi la notizia)

Puff Daddy travolto dalle accuse di molestie sessuali: 120 persone sporgono denuncia. “Tra le vittime anche un bimbo di nove anni”, rivela l’avvocato Tony Buzbee - Gli abusi che vengono denunciati hanno avuto luogo principalmente a feste tenutesi a New York, California e Florida dove alle presunte vittime sono stati offerti drink con aggiunta di droghe. L'articolo Puff Daddy travolto dalle accuse di molestie sessuali: 120 persone sporgono denuncia. Il ... (Leggi la notizia)