Napoli sul podio in Europa: 11 calciatori a segno dall’inizio di stagione, solo Brighton e Bayern hanno fatto meglio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Napoli ha segnato finora nella nuova stagione 19 gol, portando a segno tanti calciatori diversi. La squadra di Antonio Conte, infatti, ha portato 11 giocatori al gol, più di tutte le squadre di Serie A. Dalla statistica Opta si evince che: Il Napoli è la squadra della Serie A che ha mandato a segno più giocatori diversi (11) in tutte le competizioni nel 2024/25; tra le formazioni dei maggiori 5 campionati europei, solo Bayern Monaco e Brighton contano più marcatori (entrambi 12). 11 – Il #Napoli è la squadra della #SerieA che ha mandato a segno più giocatori diversi (11) in tutte le competizioni nel 2024/25; tra le formazioni dei maggiori 5 campionati europei, solo Bayern Monaco e Brighton contano più marcatori (entrambi 12). Collettivo. pic.twitter. Ilnapolista.it - Napoli sul podio in Europa: 11 calciatori a segno dall’inizio di stagione, solo Brighton e Bayern hanno fatto meglio Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilha segnato finora nella nuova19 gol, portando atantidiversi. La squadra di Antonio Conte, infatti, ha portato 11 giocatori al gol, più di tutte le squadre di Serie A. Dalla statistica Opta si evince che: Ilè la squadra della Serie A che ha mandato apiù giocatori diversi (11) in tutte le competizioni nel 2024/25; tra le formazioni dei maggiori 5 campionati europei,Monaco econtano più marcatori (entrambi 12). 11 – Il #è la squadra della #SerieA che ha mandato apiù giocatori diversi (11) in tutte le competizioni nel 2024/25; tra le formazioni dei maggiori 5 campionati europei,Monaco econtano più marcatori (entrambi 12). Collettivo. pic.twitter.

Pausa lunga anche per il Napoli : Conte premia così i suoi calciatori - Fino al 20 ottobre, la formazione azzurra si allenerà a Castel Volturno, ma con un numero esiguo di giocatori. Pasquale Mazzocchi, invece, è stato in giro per la città e si è rilassato in vasca idromassaggio. Conte e il suo staff si impegneranno a preparare la sfida contro l’Empoli, poi ci sarà la ... (Spazionapoli.it)

Italia - Spalletti chiama tre calciatori del Napoli : quattro volti nuovi assoluti tra i convocati - L'Italia di Luciano Spalletti riprende il cammino in Nations League con le prime due gare casalinghe della stagione: giovedì 10 ottobre (ore 20. . . 45, diretta su Rai 1) lo stadio Friuli di Udine. . 45, diretta su Rai 1) allo stadio Olimpico di Roma affronterà il Belgio, mentre lunedì 14 ottobre ... (Napolitoday.it)

Quattro calciatori del Napoli in un noto locale al Vomero : le foto sui social - Quattro calciatori del Napoli hanno fatto 'tappa' in un noto locale al Vomero. Alex Meret, Alessandro Buongiorno, Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone sono stati, infatti, da Escape Food Vomero. A pubblicare le immagini dei giocatori azzurri sui social è stato lo stesso profilo ufficiale del... (Napolitoday.it)