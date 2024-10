Milan Fonseca Doveva calciare Pulisic

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024)” Paulo, tecnico del, ha parlato a DAZN nel post partita di Fiorentina-. Queste le sue dichiarazioni dopo la sconfitta al Franchi contro i viola di Palladino. RIGORI – “Non voglio dire niente. Io che amo il calcio non voglio contribuire a questo circo. Ogni minimo contatto è rigore, e non parlo di cose contro o a favore, ma il calcio non è così. Non voglio parlare dell’arbitraggio”. FORMAZIONE – “Penso che fino ad oggi abbiamo fatto bene con questa struttura, non è che la Fiorentina ha creato troppe opportunità. È mancata aggressività nel primo tempo, è stato troppo facile il loro primo gol. È stato chiaramente un problema di aggressività, di duelli, l’ho detto ai calciatori. Penso che quando sbagliamo due rigore, prendiamo un gol come il secondo poi è difficile vincere anche quando si creano tante opportunità”.