Metaphor: ReFantazio, i voti della stampa specializzata gridano al capolavoro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono state pubblicate in questi minuti le recensioni di Metaphor: ReFantazio, con la stampa specializzata internazionale che ha assegnato dei voti estremamente positivi al nuovo gioco JRPG di SEGA ed ATLUS, girando al capolavoro. Dando un’occhiata a Metacritic è possibile notare che il titolo ha ottenuto delle valutazioni estremamente positive, con un Metascore di ben 94 in seguito a 31 recensioni registrate sul noto aggregatore di voti, confermando di conseguenza che il titolo ha ricevuto un’accoglienza a dir poco positiva. Leggiamo alcuni dei voti assegnati a Metaphor: RaFantazio da parte della stampa specializzata: Game-eXperience 9,5 / 10 VGC 5 / 5 Gamereactor UK 10 / 10 IGN Brasil 10 / 10 IGN France 10 / 10 Dexerto 5 / 5 Stevivor 10 / 10 Checkpoint Gaming 10 / 10 The Beta Network 10 / 10 Quest Daily 10 / 10 Gamer Guides 97 / 100 TechRaptor 9.5 / 10 Enternity.gr 9. Game-experience.it - Metaphor: ReFantazio, i voti della stampa specializzata gridano al capolavoro Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono state pubblicate in questi minuti le recensioni di, con lainternazionale che ha assegnato deiestremamente positivi al nuovo gioco JRPG di SEGA ed ATLUS, girando al. Dando un’occhiata a Metacritic è possibile notare che il titolo ha ottenuto delle valutazioni estremamente positive, con un Metascore di ben 94 in seguito a 31 recensioni registrate sul noto aggregatore di, confermando di conseguenza che il titolo ha ricevuto un’accoglienza a dir poco positiva. Leggiamo alcuni deiassegnati a: RaFantazio da parte: Game-eXperience 9,5 / 10 VGC 5 / 5 Gamereactor UK 10 / 10 IGN Brasil 10 / 10 IGN France 10 / 10 Dexerto 5 / 5 Stevivor 10 / 10 Checkpoint Gaming 10 / 10 The Beta Network 10 / 10 Quest Daily 10 / 10 Gamer Guides 97 / 100 TechRaptor 9.5 / 10 Enternity.gr 9.

Metaphor ReFantazio Recensione - un nuovo classico del fantasy RPG moderno! - Assolutamente da Persona é anche la progressione delle vicende divisa in “giorni”, con date da rispettare per assistere a dati eventi, missioni a tempo, ciclo giorno/notte con relativi cambiamenti alle attività che si possono svolgere. Così come lo sono le missioni secondarie, tutte ... (Metropolitanmagazine.it)

Metaphor : ReFantazio - la recensione del nuovo JRPG di casa Atlus - Medieval Persona – attività e calendario Seconda analogia con i Persona riscontrabile in Metaphor: ReFantazio è naturalmente la componente life-sim. Questa volta infatti saremo chiamati a esplorare un mondo che ricorda da vicino l’immaginario medieval fantasy, fra regni orfani di un sovrano, ... (Game-experience.it)

Metaphor : ReFantazio - ATLUS chiede ai fan di non fare spoiler per non fare arrabbiare Gallica - twitter. Ricordiamo che Metaphor: ReFantazio sarà disponibile su PS5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC dalla giornata di venerdì 11 ottobre, con ATLUS che ha rilasciato nei giorni scorsi la demo che consente di provare le prime sei ore circa del titolo. As we near the launch of Metaphor: ... (Game-experience.it)