Masters 1000 Shanghai 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 8 ottobre (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 8 ottobre per quanto riguarda il Masters 1000 di Shanghai 2024. Cambio in corsa per gli organizzatori a causa delle proibitive condizioni del meteo in questi giorni nella città cinese. Finalmente, grazie a un paio di campi indoor, nella giornata di lunedì si sono conclusi gli incontri di secondo turno, ma c’è ancora la quasi totalità degli incontri di terzo round da giocare. Quindi Jannik Sinner avrà un ulteriore giorno di riposo e tornerà protagonista mercoledì. martedì, meteo permettendo, si punterà a concludere il terzo turno. Di seguito l’ordine di gioco completo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il, glie l’didiper quanto riguarda ildi. Cambio in corsa per gli organizzatori a causa delle proibitive condizioni del meteo in questi giorni nella città cinese. Finalmente, grazie a un paio di campi indoor, nella giornata di lunedì si sono conclusi gli incontri di secondo turno, ma c’è ancora la quasi totalità degli incontri di terzo round da giocare. Quindi Jannik Sinner avrà un ulteriore giorno di riposo e tornerà protagonista mercoledì., meteo permettendo, si punterà a concludere il terzo turno. Di seguito l’dicompleto.

