Manutenzione del ponte sul Secchia, Modena Nord chiude per sei notti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora lavori in A1 e nuove limitazioni per lo snodo modenese. Per consentire un intervento di Manutenzione del ponte sul fiume Secchia, infatti, il casello di Modena Nord osserverà una settimana di chiusura.In particolare, non sarà possibile entrare in autostrada da quell stazione nelle sei Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora lavori in A1 e nuove limitazioni per lo snodo modenese. Per consentire un intervento didelsul fiume, infatti, il casello diosserverà una settimana di chiusura.In particolare, non sarà possibile entrare in autostrada da quell stazione nelle sei

Modenatoday.it - Manutenzione del ponte sul Secchia, Modena Nord chiude per sei notti

Manutenzione del ponte sul Secchia, Modena Nord chiude per sei notti - Ancora lavori in A1 e nuove limitazioni per lo snodo modenese. Per consentire un intervento di Manutenzione del ponte sul fiume Secchia, infatti, il casello di Modena Nord osserverà una settimana di chiusura. In particolare, non sarà possibile entrare in autostrada da quell stazione nelle sei... (Leggi la notizia)

Concordia sulla Secchia, riapre il ponte sul Secchia dopo la manutenzione - A Concordia sulla Secchia, venerdì 13 settembre alle ore 19,00 riaprirà il ponte sul fiume Secchia lungo la strada provinciale 8, che era stato chiuso lo scorso 19 agosto per la manutenzione straordinaria della struttura. Nel fine settimana del 14 e 15 settembre si potrà transitare... (Leggi la notizia)

Riaperta in anticipo la Sp19 . Ponte Secchia - . Pertanto la strada provinciale Sp 19 è stata nuovamente Riaperta al transito, anche se a senso unico alternato. Scavi srl di Cavola – è infatti già stata ultimata la posa degli scatolari prefabbricati con una sezione di 2,5 per 2,5 metri destinati a convogliare le acque e gli eventuali detriti ... (Leggi la notizia)