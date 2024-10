LIVE Coppa Bernocchi 2024 in DIRETTA: si muovono Evenepoel ed Hirschi (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 La fuga perde un vagone: si tratta di Pierre Latour, che si stacca. 14.45 Evenepoel, Vansevenant, Hirhi e Sivakov sono segnalati a 2’40” dalla testa della corsa, il gruppo è invece a tre minuti. 14.43 E dietro il gruppo si è spezzettato! Si è accesa la corsa, signori! 14.40 Si è formato un gruppetto di quattro uomini avanti al plotone, che scollina sul Piccolo Stelvio con un ritardo di 2’51”. E che quartetto! Attacca Evenepoel, lo segue il compagno Vansevenant e la coppia UAE Team Emirates composta da Hirschi e Sivakov! 14.38 Il quintetto dei fuggitivi ha già chiuso la salita, con Pinarello e Latour apparsi quelli con una forma migliore. Intanto però il gruppo ha recuperato qualcosina. 14.35 Cambio della guardia ai piedi del Piccolo Stelvio: è la UAE Team Emirates che inizia a tirare. 14. Oasport.it - LIVE Coppa Bernocchi 2024 in DIRETTA: si muovono Evenepoel ed Hirschi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48 La fuga perde un vagone: si tratta di Pierre Latour, che si stacca. 14.45, Vansevenant, Hirhi e Sivakov sono segnalati a 2’40” dalla testa della corsa, il gruppo è invece a tre minuti. 14.43 E dietro il gruppo si è spezzettato! Si è accesa la corsa, signori! 14.40 Si è formato un gruppetto di quattro uomini avanti al plotone, che scollina sul Piccolo Stelvio con un ritardo di 2’51”. E che quartetto! Attacca, lo segue il compagno Vansevenant e la coppia UAE Team Emirates composta dae Sivakov! 14.38 Il quintetto dei fuggitivi ha già chiuso la salita, con Pinarello e Latour apparsi quelli con una forma migliore. Intanto però il gruppo ha recuperato qualcosina. 14.35 Cambio della guardia ai piedi del Piccolo Stelvio: è la UAE Team Emirates che inizia a tirare. 14.

LIVE Ciclismo - Mondiali 2024 in DIRETTA : Tadej Pogacar conquista il titolo iridato partendo dai -100 - Evenepoel e Van der Poel sconfitti - Evenepoel prova a sparare forse l’ultima cartuccia a disposizione. 37 Skujins lascia sul posto Healy, mentre dietro Hirschi cerca l’allungo sul resto della compagnia. 13 Sempre un minuto circa il divario tra i migliori e il gruppo. 11. Evenepoel non ne ha. 43 PARTE VAN DER POEL! La botta del ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo - Mondiali 2024 in DIRETTA : Pogacar saldamente al comando - Evenepoel e Van der Poel staccati - In particolare fari puntati sulla lotta tra lo sloveno vincitore del Tour e il campione olimpico in carica. 10. 02 Il neerlandese però non riesce a rientrare sul gruppetto di Skujins. 18 Termina il quinto giro, tre tornate alla conclusione della gara. 13 E sotto la spinta del Belgio, il gruppo ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo - Mondiali 2024 in DIRETTA : Pogacar e Sivakov al comando - Evenepoel e Van der Poel tentano la rimonta - 59 Bagioli molla la presa di Pogacar, l’azzurro si stacca dopo aver provato a tenere il ritmo del campione sloveno. Intanto il sestetto di testa è sul Witikon. 15. 3’50” per il norvegese Tobias Foss, il portoghese Rui Oliveira, lo svizzero Silvain Dillier, il tedesco Simon Geschke, il polacco ... (Oasport.it)