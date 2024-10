LIVE Coppa Bernocchi 2024 in DIRETTA: cinque in fuga, c’è Alessandro Pinarello (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14 Ricordiamo i cinque attaccanti: Bart Lemmen (Team Visma Lease a Bike), Stan Van Tricht (Alpecin – Deceuninck), Anthony Perez (Cofidis), Pierre Latour (TotalEnergies) e Alessandro Pinarello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) 13.12 Adesso il gruppo ha rallentato e la fuga inizia a prendere corpo. Più di 4? di margine. 13.07 Plotone a 2? di ritardo. 13.04 Si rialza Prodhomme, restano cinque all’attacco. 13.02 150 chilometri al traguardo. 13.00 All’inseguimento dei cinque si lancia dal gruppo Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team). 12.58 Gruppo che sembra lasciare spazio. 12.55 A loro si unisce anche Stan Van Tricht (Alpecin – Deceuninck). 12.53 Leggero gap per Bart Lemmen (Team Visma Lease a Bike), Anthony Perez (Cofidis), Pierre Latour (TotalEnergies) e Alessandro Pinarello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). 12. Oasport.it - LIVE Coppa Bernocchi 2024 in DIRETTA: cinque in fuga, c’è Alessandro Pinarello Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.14 Ricordiamo iattaccanti: Bart Lemmen (Team Visma Lease a Bike), Stan Van Tricht (Alpecin – Deceuninck), Anthony Perez (Cofidis), Pierre Latour (TotalEnergies) e(VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) 13.12 Adesso il gruppo ha rallentato e lainizia a prendere corpo. Più di 4? di margine. 13.07 Plotone a 2? di ritardo. 13.04 Si rialza Prodhomme, restanoall’attacco. 13.02 150 chilometri al traguardo. 13.00 All’inseguimento deisi lancia dal gruppo Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team). 12.58 Gruppo che sembra lasciare spazio. 12.55 A loro si unisce anche Stan Van Tricht (Alpecin – Deceuninck). 12.53 Leggero gap per Bart Lemmen (Team Visma Lease a Bike), Anthony Perez (Cofidis), Pierre Latour (TotalEnergies) e(VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). 12.

