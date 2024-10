Lavoratori contact center InfoCamere in allarme: "Nuovo gestore non dà garanzie sulla sede" (Di lunedì 7 ottobre 2024) C'è forte preoccupazione tra le lavoratrici e i Lavoratori di InfoCamere a Roma. Secondo quanto riferisce la Filcams Cgil del Lazio, il bando per la gestione del contact center non prevede alcun vincolo di continuità occupazionale. contact center di InfoCamereQuesto significa che gli Romatoday.it - Lavoratori contact center InfoCamere in allarme: "Nuovo gestore non dà garanzie sulla sede" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) C'è forte preoccupazione tra le lavoratrici e idia Roma. Secondo quanto riferisce la Filcams Cgil del Lazio, il bando per la gestione delnon prevede alcun vincolo di continuità occupazionale.diQuesto significa che gli

Lavoratori contact center InfoCamere in allarme: "Nuovo gestore non dà garanzie sulla sede" - C'è forte preoccupazione tra le lavoratrici e i lavoratori di InfoCamere a Roma. Secondo quanto riferisce la Filcams Cgil del Lazio, il bando per la gestione del contact center non prevede alcun ... (romatoday.it)

Quella valanga di notifiche sullo smartphone che ci “distrae al lavoro”. Il costo: oltre 5mila euro a testa - L’onnipresenza delle comunicazioni digitali ha pesanti impatti sulla capacità di restare focalizzati sul posto di lavoro. Il boom di messaggi interni, e gli ... (repubblica.it)

Tagliati alberi di agrumi pronti per la raccolta: gli atti intimidatori continuano - Alberi di agrumi pronti per la raccolta tagliati e sfregiati: atti tanto intimidatori quanto ignobili e vigliacchi, che offendono il lavoro e i sacrifici degli agrumicoltori. Questo scempio ... (freshplaza.it)