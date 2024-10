Iodonna.it - L'attivista per il clima svedese non si ferma. Con altri altri attivisti ha bloccato il Boulevard du Jardin Botanique, un'arteria principale della capitale belga Bruxelles

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 5 ott. (askanews) – L’per ilGreta Thunberg e numerosihannoildu, un’, per chiedere la fine dei sussidi ai combustibili fossili. Leggi anche › Greta Thunberg è stata rilasciata su cauzione, ma si dovrà difendere in aula iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Greta Thunberg non si, la protesta aiO Donna.