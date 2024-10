La FeralpiSalò con l’AlbinoLeffe | Sfida difficile

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) SALÒ (Brescia) Dopo la sconfitta di misura in casa del Vicenza, lavuole ripartire con una rinfrancante vittoria nel posticipo al Turina di questa sera con: "Abbiamo approfittato dei giorni che sono trascorsi dall’ultima partita – è la spiegazione di mister Diana - per recuperare dalle fatiche delle gare ravvicinate, per ritrovare qualche infortunato e per integrare il gruppo, offrendo la possibilità di fare minutaggio a chi in questo momento ha meno spazio. Abbiamo lavorato al meglio per preparare questa che sarà unamoltoè una squadra che si è ormai consolidata". Capitan Balestrero (nella foto) guiderà i padroni di casa in un derby aperto a ogni risultato. L.M.