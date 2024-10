La Corea del Nord mette in guardia la NATO dopo le critiche ai legami con la Russia (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Corea del Nord mette in guardia la NATO su “conseguenze tragiche” dopo le critiche ai legami con la Russia. La NATO ha accusato Pyongyang di “alimentare” la guerra in Ucraina fornendo alla Russia missili, proiettili e droni. La Corea del Nord mette in guardia la NATO La Corea del Nord ha respinto le critiche Periodicodaily.com - La Corea del Nord mette in guardia la NATO dopo le critiche ai legami con la Russia Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ladelinlasu “conseguenze tragiche”leaicon la. Laha accusato Pyongyang di “alimentare” la guerra in Ucraina fornendo allamissili, proiettili e droni. LadelinlaLadelha respinto le

