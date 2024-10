Israele annuncia morte di un ostaggio (Di lunedì 7 ottobre 2024) 9.26 Idan Shtivi, il 28enne israeliano ritenuto un ostaggio di Hamas,in realtà era stato assassinato il 7 ottobre scorso al festival musicale Nova di Reim attaccato dai terroristi nella strage di un anno fa, e il corpo è ancora a Gaza. Ad annunciarlo è stato il comune di Petah Tikva. Lo riferisce Haaretz. Il giovane era al rave dove si era offerto di fotografare l'evento. Si ritiene che 97 dei 251 ostaggi rapiti siano ancora a Gaza,compresi i corpi di 33 morti confermati dall'Idf. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 9.26 Idan Shtivi, il 28enne israeliano ritenuto undi Hamas,in realtà era stato assassinato il 7 ottobre scorso al festival musicale Nova di Reim attaccato dai terroristi nella strage di un anno fa, e il corpo è ancora a Gaza. Adrlo è stato il comune di Petah Tikva. Lo riferisce Haaretz. Il giovane era al rave dove si era offerto di fotografare l'evento. Si ritiene che 97 dei 251 ostaggi rapiti siano ancora a Gaza,compresi i corpi di 33 morti confermati dall'Idf.

7 ottobre, un anno dopo. Israele resta ostaggio del “dead man walking” Netanyahu: con le guerre a Hamas e Hezbollah è in testa ai sondaggi. E ora c’è l’Iran - E Bibi obbedisce. Il secondo, responsabile della Sicurezza, a suon di passeggiate stile Ariel Sharon punta a togliere ai musulmani il diritto di pregare sulla Spianata delle Moschee sancito da accordi internazionali. Anzi, raddoppia: il 3o luglio un raid uccide a Beirut Fuad Shukr, numero 2 di ... (Leggi la notizia)

