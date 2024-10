Laprimapagina.it - Isola Capo Rizzuto. ll pizzaiolo Francesco Chimirri morto durante una rissa a Crotone

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il quartiere Lampanaro è stato teatro lunedì pomeriggio, in pieno giorno, di unafinita in tragedia. Ad avere la peggiodi. A sparare e uccideresarebbe stato un poliziotto, fuori servizio, anche lui sarebbe rimasto gravemente ferito. Non sono ancora chiari i contorni della sparatoria. In base alle prime parziali ricostruzioni, fra i due, dopo un inseguimento, ci sarebbe stato un alterco, degenerato. Il poliziotto se la sarebbe cavata con una grave ferita,è stato colpito a morte. Inutili i soccorsi, all’ospedale San Giovanni di Dio è arrivato senza vita. La pistola che lo ha ucciso è stata trovata sull’asfalto, dell’altra con cui sarebbe stato ferito, al momento nessuna traccia.