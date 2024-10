Inter, andamento dei prestiti: un Esposito illude, l’altro decide (Di lunedì 7 ottobre 2024) Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Segnano entrambi i fratelli Esposito, ma con esiti diversi. RIEPILOGO prestiti – La settimana dei prestiti dell’Inter si chiude tutto sommato positivamente, dopo la pessima notizia di Martin Satriano. In Serie A arriva il secondo gol di Sebastiano Esposito con l’Empoli, che apre i conti contro la Lazio. Tuttavia la marcatura si rivelerà inutile, vista la successiva rimonta biancoceleste. Mentre sono ancora inamovibili in panchina sia Filip Stankovic sia Franco Carboni, entrambi in prestito al Venezia. Tuttavia le pessime prestazioni di Jesse Joronen potrebbero facilitare l’esordio proprio di Stankovic jr. In Serie B arriva invece il quarto gol stagionale di Francesco Pio Esposito. (Inter-news.it) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Segnano entrambi i fratelli, ma con esiti diversi. RIEPILOGO– La settimana deidell’si chiude tutto sommato positivamente, dopo la pessima notizia di Martin Satriano. In Serie A arriva il secondo gol di Sebastianocon l’Empoli, che apre i conti contro la Lazio. Tuttavia la marcatura si rivelerà inutile, vista la successiva rimonta biancoceleste. Mentre sono ancora inamovibili in panchina sia Filip Stankovic sia Franco Carboni, entrambi in prestito al Venezia. Tuttavia le pessime prestazioni di Jesse Joronen potrebbero facilitare l’esordio proprio di Stankovic jr. In Serie B arriva invece il quarto gol stagionale di Francesco Pio

