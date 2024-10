Incidente in autostrada con camion a fuoco, tratto chiuso e traffico bloccato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Poco prima delle ore 22 di lunedì 7 ottobre 2024, sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con l’A10 Genova-Savona e Masone in entrambe le direzioni, a causa di un Incidente avvenuto all’altezza del km 1,2. Nell’Incidente Genovatoday.it - Incidente in autostrada con camion a fuoco, tratto chiuso e traffico bloccato Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Poco prima delle ore 22 di lunedì 7 ottobre 2024, sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamenteilcompreso tra il bivio con l’A10 Genova-Savona e Masone in entrambe le direzioni, a causa di unavvenuto all’altezza del km 1,2. Nell’

