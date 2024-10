Incidente al ponte sul Ticino di Oleggio: lunghe code e traffico bloccato (Di lunedì 7 ottobre 2024) traffico in tilt nella zona di Oleggio.Nella mattinata di oggi, lunedì 7 ottobre, due auto si sono scontrate all'imbocco del ponte sul Ticino per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. L'Incidente è avvenuto sulla sponda lombarda del ponte: sul posto sono intervenuti i mezzi di Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)in tilt nella zona di.Nella mattinata di oggi, lunedì 7 ottobre, due auto si sono scontrate all'imbocco delsulper cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. L'è avvenuto sulla sponda lombarda del: sul posto sono intervenuti i mezzi di

Novaratoday.it - Incidente al ponte sul Ticino di Oleggio: lunghe code e traffico bloccato

Il Sentiero del Lago di Lugano, il più bel trekking del Canton ticino - Insieme allo shopping, al casinò, a qualche mostra d’arte a Lugano e a Locarno e[...] Insieme allo shopping, al casinò, a qualche mostra d’arte a Lugano e a Locarno e d’inverno alle sciate ad Airolo, ... (msn.com)

È la «santa alleanza dei popoli europei» - I sovranisti europei ieri hanno difeso Mateo Salvini sul palco di Pontida. (tio.ch)

Treni fermati da locuste, vermi e bruchi nel Transvaal, in Russia e non solo - Stralci Nel novembre 1923, nell’Africa del Sud, il numero delle locuste che avevano invaso la regione del Transvaal era talmente grande che il loro agglomeramento arrestò dei treni in aperta campagna. (cdt.ch)