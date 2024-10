Lettera43.it - Inchiesta ultrà, nel mirino dei tifosi anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’si allarga. Secondo quanto emerso dalle intercettazioni agli atti della Procura di, che indaga sui vertici delle tifoserie organizzate di Inter e Milan, i capi deiavevano messo gli occhisu altri eventi sportivi e impianti. In primis sui parcheggi dell’Olimpico di Roma e dello stadio di Torino, come spiegato da Calcio e Finanza. Ma nell’è entratala gestione dei posteggi delle strutture che saranno utilizzate alledinel 2026. In un’intercettazione del 2021, l’imprenditore che gestiva i parcheggi, Gherardo Zaccagni, ha parlato a Giuseppe Caminiti proprio degli affari legali ai Giochi olimpici. Idella Curva Sud del Milan (Getty Images).Le intercettazioni: «Sono un pitbull» La chat tra i due ha visto protagonista Caminiti, che in un vocale ha detto: «Io non mollo.