Il Mazzola si fa beffare nel recupero. Sconfitta amara contro la Rondinella (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mazzola 0 Rondinella 1 Mazzola: Fontanelli, Rocchetti (89’ Boumarouan), Vecchiarelli, Zanaj (70’ Gjana), Iacoponi, Bonechi, Bouhamed, Camilli, Borri (89’ Forconi), Taflaj, Barducci, Gandolfi. Panchina: Gucci, Zeppi, Landozzi, Majuri, Beccucci. Allenatore Ghizzani Rondinella: Pecorai, Noviello, Migliorini, Mazzoli, Bartolini (50’ Giorgelli), Gorfini, Baldesi, Fantechi, Polo, Rosi (75’ Antongiovanni), Frezza (75’ Travaglini). Panchina: Bertini, Agrello, Iania, Perini, Cecchi, Di Franco. Allenatore Gutili Arbitro Bo di Livorno (Puccini – Paoli). Rete: 93’ Antongiovanni. Note: Ammoniti: Iacoponi, Camilli, Gorfini, Giorgelli. Espulso: Gorfini (72’). recupero: 1 e 4. SIENA – Il Mazzola subisce la prima Sconfitta stagionale in casa contro una Rondinella che si impone allo scadere nel match. Il primo tempo era stato equilibrato. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024): Fontanelli, Rocchetti (89’ Boumarouan), Vecchiarelli, Zanaj (70’ Gjana), Iacoponi, Bonechi, Bouhamed, Camilli, Borri (89’ Forconi), Taflaj, Barducci, Gandolfi. Panchina: Gucci, Zeppi, Landozzi, Majuri, Beccucci. Allenatore Ghizzani: Pecorai, Noviello, Migliorini, Mazzoli, Bartolini (50’ Giorgelli), Gorfini, Baldesi, Fantechi, Polo, Rosi (75’ Antongiovanni), Frezza (75’ Travaglini). Panchina: Bertini, Agrello, Iania, Perini, Cecchi, Di Franco. Allenatore Gutili Arbitro Bo di Livorno (Puccini – Paoli). Rete: 93’ Antongiovanni. Note: Ammoniti: Iacoponi, Camilli, Gorfini, Giorgelli. Espulso: Gorfini (72’).: 1 e 4. SIENA – Ilsubisce la primastagionale in casaunache si impone allo scadere nel match. Il primo tempo era stato equilibrato.

