Il Cremlino denuncia | Attacco hacker senza precedenti alla tv di Stato Rivendicato da un gruppo anonimo filo ucraino

"Il nostro patrimonio informativo statale, uno dei più grandi, ha dovuto affrontare un Attacco hacker senza precedenti alla sua infrastruttura digitale" : lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov , commentando la notizia di un presunto Attacco hacker contro l'emittente radiotelevisiva statale russa Vgtrk. Lo riportano le agenzie Interfax e Tass. Vgtrk ha dichiarato a Interfax che

