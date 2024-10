I ladri "visitano" l'anagrafe nel fine settimana (Di lunedì 7 ottobre 2024) ladri in azione, nel corso del fine settimana, alla delegazione dell'anagrafe di Miramare. I malviventi, approfittando della chiusura degli uffici per il weekend, hanno forzato la porta d'ingresso e, una volta all'interno, hanno messo tutto a soqquadro in cerca di oggetti di valore. Secondo i Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)in azione, nel corso del, alla delegazione dell'di Miramare. I malviventi, approfittando della chiusura degli uffici per il weekend, hanno forzato la porta d'ingresso e, una volta all'interno, hanno messo tutto a soqquadro in cerca di oggetti di valore. Secondo i

