Hezbollah, 'Israele vuole usare l'Unifil come scudi umani' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Hezbollah accusa Israele di provare ad usare i peacekeeper dell'Unifil, le forze di pace delle Nazioni Unite, come "scudi umani". Il movimento, sostenuto dall'Iran, ha annunciato oggi di aver ordinato ai suoi combattenti di non attaccare le truppe israeliane che recentemente si sono spostate dietro a una posizione dell'Unifil vicino a un villaggio di confine libanese. Il gruppo ha riferito di un "movimento insolito di forze nemiche israeliane dietro una postazione Unifil, alla periferia del villaggio di confine di Maroun al-Ras", ordinando ai combattenti "di non agire per preservare la vita dei peacekeeper", citando un comandante sul campo nella loro dichiarazione. Il gruppo ha accusato Israele di "cercare di utilizzare le forze dell'Unifil come scudi umani". Quotidiano.net - Hezbollah, 'Israele vuole usare l'Unifil come scudi umani' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)accusadi provare adi peacekeeper dell', le forze di pace delle Nazioni Unite,". Il movimento, sostenuto dall'Iran, ha annunciato oggi di aver ordinato ai suoi combattenti di non attaccare le truppe israeliane che recentemente si sono spostate dietro a una posizione dell'vicino a un villaggio di confine libanese. Il gruppo ha riferito di un "movimento insolito di forze nemiche israeliane dietro una postazione, alla periferia del villaggio di confine di Maroun al-Ras", ordinando ai combattenti "di non agire per preservare la vita dei peacekeeper", citando un comandante sul campo nella loro dichiarazione. Il gruppo ha accusatodi "cercare di utilizzare le forze dell'".

