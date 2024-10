"Hanno anche un padre". Alice Campello, Alvaro Morata e i figli: il caso deflagra | Guarda (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alice Campello e Alvaro Morata si sono separati da qualche tempo. Ma oltre al matrimonio, Hanno in comune dei bellissimi bambini. Ma l'influencer è stata di recente criticata per essere partita per un viaggio di piacere a New York senza i figli al seguito. Si è trattato di un momento che ha voluto concedere per sé, per riflettere e distrarsi dopo il periodo burrascoso che ha attraversato con il suo ex compagno. Ma sui social è stata sommersa di critiche . Alcuni utenti infatti l'Hanno accusata di essersi dimenticata di proposito i figli a casa. E Alice Campello ha deciso di replicare al suo hater. " Hanno un padre che ha le stesse responsabilità della madre", ha commentato l'influencer. Una risposta velenosa che ha trovato d'accordo molti suoi follower. Intanto, stando alle ultime ricostruzioni, pare che Alice Campello abbia accettato di tornare a vivere nel nostro Paese. Liberoquotidiano.it - "Hanno anche un padre". Alice Campello, Alvaro Morata e i figli: il caso deflagra | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)si sono separati da qualche tempo. Ma oltre al matrimonio,in comune dei bellissimi bambini. Ma l'influencer è stata di recente criticata per essere partita per un viaggio di piacere a New York senza ial seguito. Si è trattato di un momento che ha voluto concedere per sé, per riflettere e distrarsi dopo il periodo burrascoso che ha attraversato con il suo ex compagno. Ma sui social è stata sommersa di critiche . Alcuni utenti infatti l'accusata di essersi dimenticata di proposito ia casa. Eha deciso di replicare al suo hater. "unche ha le stesse responsabilità della madre", ha commentato l'influencer. Una risposta velenosa che ha trovato d'accordo molti suoi follower. Intanto, stando alle ultime ricostruzioni, pare cheabbia accettato di tornare a vivere nel nostro Paese.

“I bambini hanno un padre che ha delle responsabilità” : Alice Campello furiosa replica alle accuse di un follower. Ecco cosa ha detto - Un risposta piccata volta, probabilmente, a sottolineare la volontà di entrambi di mantenere immutate le loro responsabilità genitoriali. . E mentre il numero 7 del Milan, infatti, usciva amareggiato dallo stadio Artemio Franchi in seguito alla sconfitta contro la Fiorentina, la modella italiana, ... (Ilfattoquotidiano.it)

“Morata e Campello hanno litigato davanti a tutti alla festa per l’Europeo” : la voce dalla Spagna - “Morata – riferisce Rivas – non poteva più sopportare questa mancanza di rispetto. Non sopportava le restrizioni di sua moglie”. Secondo la giornalista, i due sono sposati in regime di comunione dei beni: “Alvaro – conclude Rivas – è pronto a dare ad Alice ciò che si merita e tutto ciò che vuole. ... (Tpi.it)

"Come l'hanno beccata in strada" : il retroscena (triste) su Alice Campello - È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia”. Per Alvaro Morata è stato un esordio dolce-amaro: il suo è stato il gol che ha dato avvio alla rimonta del Milan sabato scorso, poi lo stop che lo terrà fermo contro Parma e Lazio. Al programma De Corazon di TVE, Morata aveva svelato ... (Liberoquotidiano.it)