Golf, Kevin Yu sorprende Hossler ai playoff e trionfa nel Sanderson Farms Championship (Di lunedì 7 ottobre 2024) I Golfisti del PGA Tour si mettono alle spalle una nuova settimana di questo intenso 2024 completando l'ultimo decisivo round del Sanderson Farms Championship (montepremi 8,2 milioni di dollari). L'evento nato nel 1968 e conosciuto storicamente con il nome di Magnolia Classic, ha usufruito delle buche di playoff per incoronare il vincitore dell'edizione appena trascorsa. Un finale tiratissimo ha accompagnato i protagonisti del torneo nella domenica di Jackson, con 10 Golfisti che hanno chiuso la kermesse raccolti in appena 4 colpi. Grazie al -5 di giornata Kevin Yu ha appaiato in vetta Beau Hossler con lo score complessivo di -23 (265 colpi). I due si sono fronteggiati poco dopo nell'unica buca di spareggio (18) dove il taiwanese ha pescato il birdie vincente.

Oasport.it - Golf, Kevin Yu sorprende Hossler ai playoff e trionfa nel Sanderson Farms Championship

