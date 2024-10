Giuli: “Basta denari a pioggia al cinema, è stato un reddito di cittadinanza da pellicola” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il nuovo ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in una intervista a “Libero Quotidiano” lancia un Piano Mattei per la cultura: “Nel corno d’Africa stanno rielaborando la nostra architettura del cosiddetto Impero, molto migliore dei casermoni cinesi che stanno devastando il Continente”. Poi aggiunge: “Non è vero che sono l’ammorbidente del centrodestra (come lo dipinge Maurizio Crozza nella sua imitazione ndr), quello che fa digerire tutto. Preferisco definirmi l’uomo della destra senza paraocchi che dialoga”. “Smetteremo di finanziare film che non vede nessuno” Giuli ammette di aver avuto una “gioventù scapestrata e rissaiola, ma non la rinnego. A quindici anni si può sbagliare; mi ha salvato Parmenide, lo studio e da tempo ormai mi sono disintossicato dal virus della destra radicale”. “La mia porta è aperta a tutti”, garantisce il ministro. Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il nuovo ministro della Cultura, Alessandro, in una intervista a “Libero Quotidiano” lancia un Piano Mattei per la cultura: “Nel corno d’Africa stanno rielaborando la nostra architettura del cosiddetto Impero, molto migliore dei casermoni cinesi che stanno devastando il Continente”. Poi aggiunge: “Non è vero che sono l’ammorbidente del centrodestra (come lo dipinge Maurizio Crozza nella sua imitazione ndr), quello che fa digerire tutto. Preferisco definirmi l’uomo della destra senza paraocchi che dialoga”. “Smetteremo di finanziare film che non vede nessuno”ammette di aver avuto una “gioventù scapestrata e rissaiola, ma non la rinnego. A quindici anni si può sbagliare; mi ha salvato Parmenide, lo studio e da tempo ormai mi sono disintossicato dal virus della destra radicale”. “La mia porta è aperta a tutti”, garantisce il ministro.

Secoloditalia.it - Giuli: “Basta denari a pioggia al cinema, è stato un reddito di cittadinanza da pellicola”

