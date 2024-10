GF, Shaila Gatta smaschera Lorenzo Spolverato: «Finto, un teatrino» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella casa del Grande Fratello in questi ultimi giorni ci sono stati dei grandi cambiamenti. Shaila Gatta, ad esempio, dopo aver definito Lorenzo Spolverato solo un amico, e aver ammesso di volersi concentrare solamente su Javier Martinez, ha cambiato idea, ammettendo di non nutrire nulla per quest'ultimo. Di conseguenza, è tornata a parlare di Lorenzo, di cui però non capisce alcuni comportamenti. Durante una chiacchierata con Luca Calvani e Iago Garcia, infatti, l'ex velina di Striscia la Notizia ha fatto delle considerazioni decisamente pungenti, che hanno meso in cattiva luce Lorenzo. Tvpertutti.it - GF, Shaila Gatta smaschera Lorenzo Spolverato: «Finto, un teatrino» Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella casa del Grande Fratello in questi ultimi giorni ci sono stati dei grandi cambiamenti., ad esempio, dopo aver definitosolo un amico, e aver ammesso di volersi concentrare solamente su Javier Martinez, ha cambiato idea, ammettendo di non nutrire nulla per quest'ultimo. Di conseguenza, è tornata a parlare di, di cui però non capisce alcuni comportamenti. Durante una chiacchierata con Luca Calvani e Iago Garcia, infatti, l'ex velina di Striscia la Notizia ha fatto delle considerazioni decisamente pungenti, che hanno meso in cattiva luce

Shaila Gatta cambia idea su Javier : Gessica Notaro sbotta su Instagram - «Non so se è perché è nato tutto in maniera così forzata, se ci sono state delle cose particolari, però io in questo momento mi sento di fare un passo indietro nei confronti delle relazioni non amichevoli. Shaila Gatta cambia idea su Javier, la furia di Gessica Notaro – L’ex velina di Striscia La ... (Tvzap.it)

Grande fratello - Lorenzo Spolverato non trattiene le lacrime per Shaila Gatta : la confidenza fatta in casa - Questo, mentre il suo primo corteggiatore registra inaspettatamente uno sfogo di crisi per lei, riaccendendo il gossip su un nuovo amore televisivo previsto all’orizzonte. L’ex Amici avrebbe così infranto ogni speranza di Spolverato nel proseguire la loro frequentazione intima avviata nella Casa. ... (Anticipazionitv.it)

Grande Fratello - Shaila Gatta delusa da Lorenzo Spolverato : “Mi sembra finto - non gli credo più perché…” - Lei (Riferendosi alla Prestes, ndr) poi mi ha detto che lui poi le ha detto “io ci sono, sono qui”. Shaila ha continuato: Il fatto che Helena è gelosa dipende da… io gli ho detto sai perché Helena è gelosa? È gelosa perché tu l’hai messa nella condizione di essere insicura. Quello che ... (Isaechia.it)