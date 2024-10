Gerry Scotti: “TeleMeloni non esiste e De Martino è bravo. Io in politica con Pier Silvio? Fandonie che fanno ridere” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non solo “non esiste”, ma “solo il pensiero mi sembra offensivo per i colleghi”. Gerry Scotti, da volto simbolo di Mediaset, smonta la vulgata di TeleMeloni. E, tirato in ballo da alcuni retroscena, smonta anche le ricostruzioni su un suo coinvolgimento in una fantomatica discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi: “Mi fa davvero ridere. È una fandonia e chi l’ha scritta non si è nemmeno preoccupato di capire il mio orientamento politico”. Gerry Scotti smonta le balle su TeleMeloni: “Non esiste e il solo pensiero è offensivo per i colleghi” “Per me TeleMeloni non esiste: è una parola priva di senso, come apericena. Mi rifiuto di pensare che qualcuno possa svolgere il mio lavoro in virtù di un’appartenenza politica. Solo il pensiero mi sembra offensivo verso i colleghi. Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non solo “non”, ma “solo il pensiero mi sembra offensivo per i colleghi”., da volto simbolo di Mediaset, smonta la vulgata di. E, tirato in ballo da alcuni retroscena, smonta anche le ricostruzioni su un suo coinvolgimento in una fantomatica discesa in campo diBerlusconi: “Mi fa davvero. È una fandonia e chi l’ha scritta non si è nemmeno preoccupato di capire il mio orientamento politico”.smonta le balle su: “None il solo pensiero è offensivo per i colleghi” “Per menon: è una parola priva di senso, come apericena. Mi rifiuto di pensare che qualcuno possa svolgere il mio lavoro in virtù di un’appartenenza. Solo il pensiero mi sembra offensivo verso i colleghi.

Secoloditalia.it - Gerry Scotti: “TeleMeloni non esiste e De Martino è bravo. Io in politica con Pier Silvio? Fandonie che fanno ridere”

