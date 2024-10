Quotidiano.net - Fontana di Trevi a numero chiuso. E per le monetine arriva il cesto

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – Ladidiventa a. E a pagamento, almeno per chi vorrà ammirarla da vicino. Sold out già assicurato. Che saranno mai due euro – questo dovrebbe essere il costo del biglietto – per la più plastica meraviglia del neoclassico romano? Solo una moneta in più, oltre alle tante lanciate per decenni accompagnando contestuali desideri (uno dei riti preferiti dai turisti). La manutenzione straordinaria scattata ieri, con finanziamento del Pnrr traguardato al Giubileo, prevede l’installazione di una passerella a ferro di cavallo all’interno della vasca (svuotata) dove i visitatori potranno passare per due mesi godendo di una visuale inedita.