Ewan McGregor afferma che alla LucasFilm si stanno esplorando delle idee per Obi-Wan Kenobi 2 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ewan McGregor afferma che alla LucasFilm si stanno esplorando delle idee per Obi-Wan Kenobi 2 Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor era originariamente destinato a diventare un film, ma con la Disney desiderosa di rafforzare la sua offerta in streaming, il progetto è invece diventato una serie TV in sei parti. Nonostante alcuni elementi divisivi, lo show è stato un successo e ha fatto un ottimo lavoro nel colmare le lacune tra gli eventi di La vendetta dei Sith e quelli di Una nuova speranza. LucasFilm ha persino trovato un modo per darci un secondo duello tra Obi-Wan e Darth Vader, che ci ha portati a quella scena ormai iconica in cui abbiamo intravisto cosa si nasconde sotto l’elmo del Signore dei Sith. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)chesiper Obi-Wan2 Obi-Wanconera originariamente destinato a diventare un film, ma con la Disney desiderosa di rafforzare la sua offerta in streaming, il progetto è invece diventato una serie TV in sei parti. Nonostante alcuni elementi divisivi, lo show è stato un successo e ha fatto un ottimo lavoro nel colmare le lacune tra gli eventi di La vendetta dei Sith e quelli di Una nuova speranza.ha persino trovato un modo per darci un secondo duello tra Obi-Wan e Darth Vader, che ci ha portati a quella scena ormai iconica in cui abbiamo intravisto cosa si nasconde sotto l’elmo del Signore dei Sith.

