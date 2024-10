Esordio amaro per l'Evolution Green Aversa: sconfitta sul campo della corazzata Siena (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al ‘PalaEstra’ c’è il debutto della Evolution Green Aversa in Serie A2, contro una delle corazzate del girone, quella Emma Villas Siena che si impone 3-0 e conquista i primi 3 punti della sua stagione, nonostante una formazione – quella normanna – che ha provato a dare filo da torcere all’ex Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al ‘PalaEstra’ c’è il debuttoin Serie A2, contro una delle corazzate del girone, quella Emma Villasche si impone 3-0 e conquista i primi 3 puntisua stagione, nonostante una formazione – quella normanna – che ha provato a dare filo da torcere all’ex

