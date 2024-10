**E.Romagna: incontro tra Conte e De Pascale, nodo per composizione coalizione in regione** (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Oggi c'è stato un incontro a Roma tra Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, e Michele De Pascale, candidato per le elezioni regionali in Emilia-Romagna. A quanto si apprende, al centro dell'incontro il nodo sulla composizione della coalizione in regione. Liberoquotidiano.it - **E.Romagna: incontro tra Conte e De Pascale, nodo per composizione coalizione in regione** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Oggi c'è stato una Roma tra Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, e Michele De, candidato per le elezioni regionali in Emilia-. A quanto si apprende, al centro dell'ilsulladellain regione.

