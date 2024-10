De Luca plaude all’iniziativa di ASL Caserta “Luoghi di lavoro che promuovono salute” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Caserta. Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, On. Vincenzo De Luca ha apprezzato l’iniziativa dell’Asl Caserta, diretta dal Dr. Amedeo Blasotti, in materia di Prevenzione sui Luoghi di lavoro. Open! L’evento fieristico del Tarì, che rappresenta la vetrina internazionale più importante del mondo della gioielleria, ha visto L’ASL Caserta presente con il Programma Predefinito 03 (PP03) – Luoghi di lavoro che promuovono salute. Allestito uno stand sui temi alcol e lavoro, droga e lavoro, gioco d’azzardo e lavoro, il personale del gruppo di lavoro del PP03 ha provveduto a somministrare short Question ai partecipanti ed ha illustrato i percorsi di disassuefazione dalle dipendenze organizzati dal Dipartimento delle Dipendenze in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione della ASL Caserta, essendo rivolti alla popolazione lavorativa. Leggi tutta la notizia su Casertanotizie.com (Di lunedì 7 ottobre 2024). Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, On. Vincenzo Deha apprezzato l’iniziativa dell’Asl, diretta dal Dr. Amedeo Blasotti, in materia di Prevenzione suidi. Open! L’evento fieristico del Tarì, che rappresenta la vetrina internazionale più importante del mondo della gioielleria, ha visto L’ASLpresente con il Programma Predefinito 03 (PP03) –diche. Allestito uno stand sui temi alcol e, droga e, gioco d’azzardo e, il personale del gruppo didel PP03 ha provveduto a somministrare short Question ai partecipanti ed ha illustrato i percorsi di disassuefazione dalle dipendenze organizzati dal Dipartimento delle Dipendenze in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione della ASL, essendo rivolti alla popolazione lavorativa.

