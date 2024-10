Crotone, poliziotto spara e uccide pizzaiolo: picchiato dalla folla (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un poliziotto ha sparato e ucciso un giovane pizzaiolo, nel quartiere popolare Lampanaro di Crotone. E' successo oggi L'articolo Crotone, poliziotto spara e uccide pizzaiolo: picchiato dalla folla proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Crotone, poliziotto spara e uccide pizzaiolo: picchiato dalla folla Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unhato e ucciso un giovane, nel quartiere popolare Lampanaro di. E' successo oggi L'articoloproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Crotone - poliziotto spara e uccide pizzaiolo : picchiato dalla folla

