Commercianti di Corso Garibaldi a Palazzo Mosti: soluzioni per incrementare l’accessibilità (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella ha presieduto, stamane a Palazzo Mosti, una riunione con una delegazione di Commercianti di Corso Garibaldi cui hanno partecipato altresì il vicesindaco Francesco De Pierro, l’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone e l’assessore al Traffico Attilio Cappa. Al centro dell’incontro, che si è svolto in un clima di massima cordialità e nell’ottica di uno spirito pienamente collaborativo e orientato alla ricerca di utili soluzioni operative, il miglioramento dell’accessibilità al Corso Garibaldi e l’incremento delle opzioni di sosta dei veicoli per gli utenti delle attività che lavorano nell’area del centro storico. Anteprima24.it - Commercianti di Corso Garibaldi a Palazzo Mosti: soluzioni per incrementare l’accessibilità Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella ha presieduto, stamane a, una riunione con una delegazione didicui hanno partecipato altresì il vicesindaco Francesco De Pierro, l’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone e l’assessore al Traffico Attilio Cappa. Al centro dell’incontro, che si è svolto in un clima di massima cordialità e nell’ottica di uno spirito pienamente collaborativo e orientato alla ricerca di utilioperative, il miglioramento delale l’incremento delle opzioni di sosta dei veicoli per gli utenti delle attività che lavorano nell’area del centro storico.

