Cittadinanza per caso | quando un bisnonno vale più di 18 anni di vita italiana

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ogni volta che si parla dic’è chi tira fuori il sangue, chi il cuore, chi le tradizioni ma la burocrazia è la fotografia del tilt. Come riporta un illuminante articolo di Davide Leo per Pagella Politica, l’Italia mostra due faccesi tratta di concedere la: una generosa e accogliente per chi può vantare un lontano avo emigrato, l’altra arcigna e diffidente per chi è nato e cresciuto sul suolo patrio. Il paradosso dello ius sanguinis:unpiù di unain Italia Immaginate la scena: da una parte abbiamo Mario, nato a Buenos Aires, che non ha mai messo piede in Italia e non sa distinguere una carbonara da una amatriciana. Dall’altra c’è Fatima, nata e cresciuta a Milano, che mastica Dante a colazione e si nutre di Costituzione a cena.