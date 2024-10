Iltempo.it - "Chi suonerà con noi". Oasis, Liam Gallagher annuncia i gruppi spalla

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La reunion degliha fatto tanto parlare di sè. Dopo anni di attesa da parte dei fan, i fratellihannoto al mondo la volontà di tornare a suonare insieme. E hannoto una tournée per il prossimo anno in Regno Unito. Ma chisul palco con gli? La risposta arriva direttamente dal cantanteche su X fa tre nomi come i possibiliper la futura tournée. Si tratta di Richard Ashcroft, Blur e Manic Street Preachers. Vediamo quanto si avvererà fino all'inizio dei live.