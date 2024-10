Calcio: Barcellona. Lesione alla coscia destra per Ferran Torres (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rischia di saltare le prossime sfide con Siviglia, Bayern e Real Barcellona (SPAGNA) - Il Barcellona perde Ferran Torres. L'attaccante spagnolo, infortunatosi ieri contro l'Alaves, è stato sottoposto a esami che hanno riscontrato "una Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra". I te Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Barcellona. Lesione alla coscia destra per Ferran Torres Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rischia di saltare le prossime sfide con Siviglia, Bayern e Real(SPAGNA) - Ilperde. L'attaccante spagnolo, infortunatosi ieri contro l'Alaves, è stato sottoposto a esami che hanno riscontrato "unamuscolare al bicipite femorale della". I te

Calcio : Barcellona. Lesione alla coscia destra per Ferran Torres - Rischia di saltare le prossime sfide con Siviglia, Bayern e Real BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona perde Ferran Torres. L'attaccante spagnolo, infortunatosi ieri contro l'Alaves, è stato sottoposto a esami che hanno riscontrato "una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra". I ... (Ilgiornaleditalia.it)

Barcellona : lesione al tendine del bicipite femorale per Araujo - Brutte notizie per il Barcellona e in particolare per Ronald Araujo, appena tornato dalla Copa America 2024, giocata con la maglia della Nazionale dell’Uruguay. Secondo la stampa iberica, Araujo starà lontano dai campi di gioco per almeno quattro mesi, e dunque i blaugrana potrebbe cercare un ... (Sportface.it)