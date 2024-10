Bove prezioso. Sicurezza Dodo. Cataldi rivedibile (Di lunedì 7 ottobre 2024) DE GEA 9. Ipnotizza prima Theo e poi Abraham e sul centravanti si ripete disinnescando con il piedone il destro velenoso a incrociare. Si supera su Chukwueze. Dodo 7,5. Ha un compito non semplice: quello di seguire da vicino Leao e con gli occhi Abraham. Missione compiuta. RANIERI 6,5. L’errore su Reijnders (rigore) rimendiato salvando su Pulisic e Abraham COMUZZO 7. Se la cava con senso della posizione e anche con personalità . GOSENS 6. Spiace ripeterlo, ma vederlo laggiù è una stretta al cuore. E non esprime il suo potenziale. Cataldi 6. Si piazza a scudo nel mezzo e tiene le consegne con tenacia. Dal 66’ Richardson 6. Bove 7. E’ lui l’uomo di ‘lotta e di governo’ per Palladino che lo tiene fino alla fine delle energie. COLPANI 6,5. Deve fare le due fasi con la stessa intensità , e lo fa con profitto. E’ in crescita. Dal 93’ Kayode sv. ADLI 7. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) DE GEA 9. Ipnotizza prima Theo e poi Abraham e sul centravanti si ripete disinnescando con il piedone il destro velenoso a incrociare. Si supera su Chukwueze.7,5. Ha un compito non semplice: quello di seguire da vicino Leao e con gli occhi Abraham. Missione compiuta. RANIERI 6,5. L’errore su Reijnders (rigore) rimendiato salvando su Pulisic e Abraham COMUZZO 7. Se la cava con senso della posizione e anche con personalità . GOSENS 6. Spiace ripeterlo, ma vederlo laggiù è una stretta al cuore. E non esprime il suo potenziale.6. Si piazza a scudo nel mezzo e tiene le consegne con tenacia. Dal 66’ Richardson 6.7. E’ lui l’uomo di ‘lotta e di governo’ per Palladino che lo tiene fino alla fine delle energie. COLPANI 6,5. Deve fare le due fasi con la stessa intensità , e lo fa con profitto. E’ in crescita. Dal 93’ Kayode sv. ADLI 7.

