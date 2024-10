Bottolo e Gargiulo tra le poche note liete

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Chinenyeze 5,5: sotto rete prova a reggere l’urto e quando è chiamato in causa difficilmente sbaglia. Chiude con 4 punti ed 1 muro, ma anche la consapevolezza che può fare di più.6: tra ledi giornata, per lui ci sono 9 punti e percentuali molto elevate in attacco (82%). Loeppky 5,5: a corrente alternata, bene a muro (2) ma anche diversi errori specialmente in ricezione dove viene ‘puntato’ dagli avversari. Balaso (L) 5,5: come il resto della squadra è ancora a caccia della condizione migliore, ma il suo apporto c’è sempre. Boninfante 6: entra nelle rotazioni con il suo servizio, piazzando un ace ma anche tre errori. Hossein 5,5: l’iraniano parte bene nel primo set, poi si perde e la sua efficacia scompare lentamente. Anche per lui c’è tanto lavoro da fare per trovare il giusto equilibrio.